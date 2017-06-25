Прием выпускников-медалистов в Тяжине

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошел прием «золотых» и «серебряных» медалистов.

С вступлением во взрослую жизнь ребят поздравил глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. В этом году с золотой медалью «За особые успехи в учении» школу окончили 10 выпускников: учащиеся Тяжинской средней школы № 1 Дарья Боярская, Карина Манзюк, Светлана Шалева, учащиеся Тяжинской средней школы № 2 Юлия Шарычева и Александра Штонденко, учащаяся Листвянской средней школы Анастасия Сазыкина, учащаяся Ступишинской средней школы имени Героя Российской Федерации Станислава Николаевича Морозова Марина Горохова, учащийся Тяжинской средней школы № 3 Константин Федоров, учащиеся Нововосточной средней школы Наталья Дикая и Алина Кузько.

Четыре выпускника окончили обучение в школе с серебряной медалью «За особые успехи в учении». Это учащиеся Итатской средней школы Дарья Костромина и Анастасия Фролова, учащаяся Тяжинской средней школы № 1 Юлия Кузнецова, учащийся Тяжинской средней школы № 3 Александр Воронцов.

Выдающиеся результаты выпускников, вряд ли были бы возможны без кропотливого труда педагогов, классных руководителей – Лилии Ахмадовны Беличенко, Тамары Петровны Берсеневой, Татьяны Михайловны Железовской, Людмилы Ивановны Павленко, Елены Анатольевны Хохряковой, Ольги Филипповны Шиловой, Веры Анатольевны Малашенко.

Отдельную благодарность глава района адресовал директорам школ, создавшим ребятам условия для отличной учебы: Виталию Сергеевичу Бабичеву, Тамаре Владимировне Гуляевой, Елене Павловне Кротовской, Ирине Рудольфовне Литвиновой, Елене Вячеславовне Скресановой, Екатерине Михайловне Хейльман, Тамаре Григорьевне Конуховой.

Также на приеме чествовали родителей, сумевших привить детям бесценные качества – настойчивость, целеустремленность, ответственность, умение добиваться намеченных целей и преодолевать трудности. За достойное воспитание детей Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района были награждены родители выпускников 2017 года, получивших золотые и серебряные медали: Наталья Николаевна и Александр Викторович Боярские, Елена Владимировна и Сергей Анатольевич Воронцовы, Елена Александровна и Валерий Викторович Гороховы, Надежда Николаевна и Сергей Анатольевич Костромины, Людмила Викторовна и Юрий Иванович Кузнецовы, Анна Алексеевна и Евгений Геннадьевич Манзюк, Тамара Анатольевна и Василий Сергеевич Сазыкины, Наталья Викторовна и Евгений Михайлович Федоровы, Евгения Владимировна Фролова, Валентина Ильинична Кузько, Наталья Ивановна и Иван Сергеевич Дикие, Евгения Петровна и Виктор Николаевич Шалевы, Надежда Ивановна и Владимир Викторович Шарычевы, Мария Алексеевна и Андрей Владимирович Штонденко.

Участники художественной самодеятельности подготовили для «золотых» и «серебряных» медалистов концертную программу.