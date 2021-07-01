Прием заявлений на два новых пособия семьям начинается с 1 июля

Пенсионный фонд России с 1 июля начинает прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать заявление можно будет на
Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.
В Кемеровской области выплата семьям с одним родителем составит 5627 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11254 руб.), а выплата беременной женщине – 5677 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 11354 руб.).
Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Подготовлены для приема пациентов около 500 коек. Сообщила чиновница и о том, что подключены к...
|
Подготовлены для приема пациентов около 500 коек. Сообщила чиновница и о том, что подключены к...
|
10 июля в Кузбассе состоится воздушный показ авиационной группы «Стрижи». Такое шоу в Кемеровской...
|
Один из жителей областного центра задал в Instagram Ильи Середюка вопрос о продлении Комсомольского...