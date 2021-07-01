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Прием заявлений на два новых пособия семьям начинается с 1 июля

Пенсионный фонд России с 1 июля начинает прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В Кемеровской области выплата семьям с одним родителем составит 5627 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11254 руб.), а выплата беременной женщине – 5677 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 11354 руб.).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

 

Общество
kuzbassnews.ru
01/07/2021
Общество

Новости Кузбасса

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