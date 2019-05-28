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Приглашаем детей 1 июня на праздник «Потрогай грузовик!»

1 июня, в  День защиты детей, ТРЦ «Планета» совместно с администрацией Новокузнецка приглашают малышей и их родителей на любимый детский праздник «ПОТРОГАЙ ГРУЗОВИК!». В России подобный проект реализуется в таком объеме только в Новокузнецке!

Как и на любом детском празднике, детвору ждут интересная концертно-развлекательная программа с веселыми играми и конкурсами, интересные мастер-классы, детская дискотека со сказочными героями, и, конечно же, мыльные пузыри, воздушные шары и множество призов!

Но «Потрогай грузовик!» – не только прекрасная возможность для семейного отдыха, но и детский образовательно-исследовательский проект. В этот день дети и их родители смогут посидеть за рулем специальных автомобилей,  сфотографироваться на память в униформе и узнать всё-всё о «рабочих» машинах. Более 20 автомобилей окажутся в полном распоряжении детей: пожарная машина, инкассаторский автомобиль, автобус, карета скорой помощи, передвижной пункт главы города, мотоциклы, строительные машины, мусоровоз и  любимый многими патрульный автомобиль ДПС. А по самым интересным автомобилям будет организована даже специальная экскурсия. Представители служб, эксплуатирующих данный вид автотранспорта, со знанием дела расскажут о предназначении каждого автомобиля, мерах безопасности и различных жизненных ситуациях, в которых данные машины помогают людям.

Уже второй год особый акцент в празднике делается на словосочетании «защита детей»: накануне каникул детям в игровой форме напомнят об основных правилах безопасного поведения на дорогах, познакомят с номерами экстренных служб и покажут приемы первой медицинской помощи.  

 

Ждем вас на настоящем параде спецавтотранспорта – празднике «Потрогай грузовик» 1 июня с 12:00 до 16:00 на уличной парковке ТРЦ«Планета»

Культура
Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/05/2019
Культура
Общество
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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