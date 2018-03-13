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Приглашаем к участию в конкурсе «Лучшие товары и услуги Кузбасса»

     Конкурс «Лучшие товары и услуги Кузбасса» проводится Администрацией Кемеровской области при содействии ФБУ «Кемеровский ЦСМ» и Союза «Кузбасская торгово - промышленная палата» с 1999 года на основании Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области. В конкурсе могут участвовать предприятия различных форм собственности. Конкурс «Лучшие товары и услуги Кузбасса» является региональным этапом Программы «100 лучших товаров России». Самые прогрессивные, инновационные и амбициозные предприятия региона ежегодно вступают в борьбу за право называться лучшими. 

      Специалистами ФБУ «Кемеровский ЦСМ» оказывается методическая помощь конкурсантам в подготовке документации, организовываются выставки и дегустации пищевой продукции, проводится опрос среди потребителей продукции. Участие в конкурсе позволяет участникам  заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной потребителями, способствует расширению рынков сбыта, внедрению новых инструментов качества, формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию. Конкурс проводится в шести номинациях:

•          продовольственные товары;

•          промышленные товары для населения;

•          продукция производственно-технического назначения;

•          изделия народных и художественных промыслов;

•          услуги для населения;

•          услуги производственно-технического назначения.

     Предприятиям-победителям предоставляется право использовать логотип конкурса в рекламных целях, для маркировки продукции на упаковке и в сопроводительной документации. Для оценки товаров и услуг представленных на конкурс создана региональная комиссии по качеству, в которую входят представители исполнительных органов государственной власти и контролирующих организаций, привлекаются технические эксперты, специалисты в различных областях производства. 

    После того, как предприятия прошли региональный отбор, решением региональной комиссии по качеству они получают право участвовать в федеральном этапе Программы - конкурсе «100 лучших товаров России» .

Для участия необходимо подать заявку в рабочую группу региональной конкурсной  комиссии  по адресу: 650991  г. Кемерово, ул.   Дворцовая, 2, каб. 303, ФБУ   «Кемеровский ЦСМ» телефон/факс: (3842) 366-166, E-mail: otris1@kmrcsm.ru

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kuzbassnews.ru
13/03/2018
Общество
Экономика
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