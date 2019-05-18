Приговор в отношении директора «Новокузнецкого муниципального банка» вступил в законную силу

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденного директора «Новокузнецкого муниципального банка» на приговор, вынесенный Центральным районным судом Новокузнецка 15 августа 2018 года.

Директор Новокузнецкого муниципального банка был признан виновным в совершении двух преступлений: злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч.2 ст.201 УК РФ) и растрате денежных средств (ч. 4 ст.160 УК РФ). В 2013 году он с нарушением требований Центрального банка России заключил несколько договоров поручительства на сумму свыше 3 млрд. рублей по кредитным договорам коммерческой организации, подконтрольной его отцу. В декабре 2013 года в связи с неисполнением ею обязательств денежные средства были в безакцептном порядке списаны со счетов Новокузнецкого муниципального банка. Это повлекло невозможность исполнения обязательств Банка перед своими клиентами, как юридическими, так и физическими лицами, а также отзыв Центральным Банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций в январе 2014 года.

Кроме того, судом установлено, что в период 2011-2013 годов были растрачены денежные средства со счетов клиентов банка (физических лиц) на сумму свыше 1 млрд. рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в преступлении признал частично.

Подсудимый был приговорен к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также 2 лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в кредитных и иных коммерческих организациях.

Доводы стороны защиты и подсудимого о чрезмерной суровости вынесенного приговора и нарушений уголовно-процессуального законодательства при расследовании и рассмотрении уголовного дела Кемеровским областным судом признаны несостоятельными. Приговор вступил в законную силу.

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