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Приговор за уклонение от воинской службы - штраф в 15 тысяч рублей

Рудничный районный суд Кемерово вынес приговор молодому человеку за уклонение от призыва на военную службу: в течение 2018 года 21-летний мужчина трижды не явился по повестке в военкомат без уважительных причин.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и службе»  граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до отправки к месту прохождения службы.

Вину  в совершении указанного преступления молодой человек не  признал.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. 

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kuzbassnews.ru
19/01/2019
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