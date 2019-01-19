Приговор за уклонение от воинской службы - штраф в 15 тысяч рублей

Рудничный районный суд Кемерово вынес приговор молодому человеку за уклонение от призыва на военную службу: в течение 2018 года 21-летний мужчина трижды не явился по повестке в военкомат без уважительных причин.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и службе» граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до отправки к месту прохождения службы.

Вину в совершении указанного преступления молодой человек не признал.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.