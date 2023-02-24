Применение и характеристики жаропрочной стали

Жаропрочная сталь - вид металлопроката, пользующийся большим спросом на современном рынке. Со временем он не теряет своих качеств и отлично показывает себя при работе с высокими температурами. Следует сказать, что спецстали жаропрочные многофункциональны, чем и объясняется их большой спрос.

Применение жаропрочных сталей

Жаропрочная сталь находит применение в самых разных сферах деятельности.

В ракетно-космической промышленности этот материал используется для покрытия корпусов, двигателей и агрегатов. В авиационной промышленности жаропрочная сталь используется для производства турбин, силовых установок и оборудования общего назначения. Также материал актуален при переработке нефтепродуктов. Жаропрочная сталь пригодится для частного и муниципального строительства тепловых пунктов. Материал также используется в химической промышленности.

Виды сталей

В основном стали и сплавы можно разделить на несколько типов:

Термостойкие. Не теряют своих свойств при температуре до 600 градусов; Жаропрочные. Такие материалы хорошо работают при более высоких температурах. Отличаются основными показателями прочности; Жаростойкие. Способны сохранять целостность при температуре выше 550 градусов (при условии небольшой нагрузки).

При выборе материала следует обращать внимание на требования производства. Далее особое внимание следует уделить качеству материала. Чаще всего жаропрочная сталь используется для серьёзных работ, не терпящих оплошности или недооценки. В противном случае последствия могут быть очень плохими.

Где купить?

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