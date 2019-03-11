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Примерь на себя новое авто в ТРЦ «Планета»

ТРЦ «Планета» приглашает жителей и гостей Новокузнецка принять участие в акции и получить шанс выиграть суперприз – автомобиль RENAULT LOGAN STEPWAY!

Для этого с 11 марта по 19 апреля необходимо совершить покупки в одном из магазинов торговой галереи ТРЦ «Планета» общей суммой не менее 2 000 рублей в одном чеке, или в гипермаркете «АШАН» на сумму не менее 3 000 рублей. Чек необходимо обменять на купон акции на стойке информации «Планеты». Повысить шансы на победу можно, расплачиваясь за покупки при помощи карты PLANETACARD – за каждый чек*, оплаченный таким образом, участник получает сразу 2 купона.

В финальный день акции, 20 апреля, с 10:00 до 15:30 нужно опустить отрывную часть купона в купоноприемник в центральном атриуме ТРЦ «Планета» и принять участие в розыгрыше призов с 16:00 до 19:00 на главной сцене праздника. Главное – не забыть паспорт и дождаться результатов розыгрыша, чтобы забрать свой приз.

Подробные правила акции доступны на сайте трц.

Ждем вас в ТРЦ «Планета»!

*Данное условие не распространяется на чеки  из гипермаркета «АШАН».

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/03/2019
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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