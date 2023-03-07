Принятая с нарушением обязательных требований декларация на рапс признана недействительной

Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в феврале текущего года проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность в Прокопьевском районе Кемеровской области - Кузбассе.

При проведении мероприятия установлено, что заявителем (изготовителем) ООО «СП Гефест». при подтверждении заявленного соответствия партии рапса урожая 2022 года, допущены следующие нарушения:

- не проведен полный комплекс исследований, предусмотренный требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. А именно, не проведены исследования по определению остаточных количеств пестицидов, используемых при выращивании рапса;

- масса партии задекларированного рапса превышает массу собранного урожая рапса в весе после доработки более чем на 2000 тонн;

- в нарушение требований, предъявляемых к декларациям о соответствии, товаропроизводителем при оформлении и принятии декларации о соответствии неверно указан код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и др.

Декларация о соответствии на основании факта выявления нарушения установленных процедур обязательного подтверждения соответствия, а также несоответствия декларации о соответствии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза, признана недействительной. Это исключает возможность её использования в качестве документа, подтверждающего соответствие продукции требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Юридическому лицу, допустившему нарушения установленных процедур обязательного подтверждения соответствия, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Управлением Россельхознадзора действие декларации о соответствии прекращено.