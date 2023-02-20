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Принятая с нарушением обязательных требований декларация о соответствии на рапс признана недействительной.

        В январе 2023 года госинспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя, который осуществляет деятельность на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

    Установлено, что ООО  «Бойлик» была зарегистрирована декларация о соответствии на партию семян рапса с неполным проведением комплекса исследований, предусмотренных требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. А именно, не проведены исследования по определению остаточных количеств пестицидов, используемых на посевах рапса.

  Управлением Россельхознадзора декларация о соответствии  признана недействительной и ее действие прекращено.

      Юридическому лицу, допустившему нарушения, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
20/02/2023
Общество
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