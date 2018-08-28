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Природоохранная деятельность НкАЗа получила высокую оценку

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ с рабочим визитом побывал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, в ходе которого он оценил природоохранные программы предприятия.

Визит состоялся в рамках реализации подпроекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» на территории Кемеровской области, а также с целью проверки выполнения заводом пунктов Соглашения о взаимодействии между министерством природных ресурсов и экологии РФ, федеральной службой по надзору в сфере природопользования, администрацией Кемеровской области и Новокузнецким алюминиевым заводом, заключенного в апреле 2016 года.

Министр природных ресурсов и экологии дал высокую оценку природоохранной и инвестиционной программам НкАЗа, реализация которых позволяет заводу планомерно снижать нагрузку на окружающую среду. За последние 10 лет инвестиции в экологическую и технологическую модернизацию НкАЗа составили 2,2 млрд рублей. В частности, в строительство системы замкнутого водооборота было инвестировано 304 млн рублей, современной «сухой» газоочистки – 120 млн. рублей. Инвестиции в создание опытного участка электролизеров «ЭкоСодерберг» составили 37 млн рублей, а на реализацию опытного участка электролизеров на предварительно обожженных анодах выделено 620 млн. рублей. 

- Компания РУСАЛ ответственно относится к решению экологических вопросов, на НкАЗе уже ведется  хорошая системная работа в этом направлении, и она будет продолжена, - отметил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Экология
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/08/2018
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