Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Природоохранная деятельность НкАЗа признана эффективной

 На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ с рабочим визитом побывала руководитель управления Росприроднадзора по Кемеровской области Ирина Климовская.

Визит состоялся с целью проверки выполнения заводом пунктов Соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, федеральной службой по надзору в сфере природопользования, администрацией Кемеровской области и Новокузнецким алюминиевым заводом, заключенного в апреле 2016 года и приуроченного к Году Экологии.

Ирина Климовская посетила ряд производственных объектов, на которых идет процесс модернизации: опытные участки электролизеров на предварительно обожженных анодах РА-167 и С-8БМ(Э), работающих по технологии «ЭкоСодерберг», а также подготовленный к сдаче в эксплуатацию участок монтажа анодов.

Руководитель областного управления Росприроднадзора отметила, что природоохранная и инвестиционная программа НкАЗа позволила за последние несколько лет значительно снизить негативную нагрузку на окружающую среду, что особенно важно для такого промышленного города как Новокузнецк. В частности, в строительство системы замкнутого водооборота было инвестировано 304 млн рублей, современной «сухой» газоочистки – 120 млн (из них 11 млн было реинвестировано в рамках Киотского протокола за счет снижения выбросов парниковых газов и продажи квот на них). Инвестиции в создание опытного участка электролизеров «ЭкоСодерберг» (6 агрегатов) составили 37 млн рублей, опытного участка электролизеров на предварительно обожженных анодах (14 агрегатов, до конца года будет построено еще 2) – 620 млн, строительство и оснащение нового участка монтажа анодов – 55 млн рублей.

За счет реализации природоохранной программы снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города в 1,74 раза, вдвое уменьшился объем размещаемых на полигоне отходов; водопотребление сократилось практически в 6 раз, а сбросы промливневых стоков в поверхностные водные объекты ликвидированы полностью.

- Обязательства по реализации природоохранных мероприятий, принятые на себя руководством предприятия в рамках Соглашения, выполняются четко в соответствии с календарным графиком и в полном объеме, - резюмировала Ирина Климовская. 

Экономика
kuzbassnews.ru
18/09/2017
Экономика
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Многодетная мать из Оренбурга попала в четвертьфинал конкурса красоты
Что же касается конкурса красоты «Королева Рунета», то отборочный этап на V юбилейный сезон начался...
Появилось видео жуткого лобового ДТП на въезде в Кемерово
Страшное лобовое ДТП при участии двух легковых автомобилей произошло на въезде в Кемерово.
В Кемерово скончался тренер по вольной борьбе Михаил Баранов
На территории Кемерово скончался известный тренер по вольной борьбе Михаил Баранов.
Спасатели помогли кемеровчанке попасть в квартиру к пожилой матери
Дочь пенсионерки пояснила, что её мама плохо слышит, поэтому она много раз просила пожилую женщину...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus