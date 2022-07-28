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ПРИСВОЕНИЕ КОМПАРТМЕНТА

В июле текущего года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (далее Управление) проведено мероприятие с целью обследования предприятия ООО «Сибмир Групп» на предмет выполнения требований, предъявляемых к III зоосанитарному статусу (компартменту) для предотвращения распространения заразных болезней животных.                                                    Компартмент – это зоосанитарный статус предприятия.                      Компартментализация – это процедура определения зоосанитарного статуса. Данная процедура является добровольной для всех хозяйствующих субъектов. В соответствии с Приказом Минсельхоза России № 258,  все хозяйства автоматически относятся к низшему I компартменту, отнесение хозяйствующих субъектов к компартментам II-IV осуществляется по результатам обследования.                                  Предприятию ООО «Сибмир Групп» по результатам оценки присвоен III компартмент – среднего уровня биозащиты. Справка о соответствии внесена в автоматизированную информационную систему «Цербер», размещенную на официальном сайте Россельхознадзора.                                                                                                                                Повышение уровня компартментализации является защитой хозяйств от заноса и возникновения особо опасных болезней, в том числе африканской чумы свиней, позволяет избежать финансовые потери во время  сложной эпизоотической обстановки. Управление также напоминает, что мониторинговой группой регулярно проводятся мероприятия по контролю за перемещением продукции свиноводства в системе ФГИС «Меркурий», в случае выявления нарушений к хозяйствующим субъектам, допустившим нарушения, применяются меры по изменению статуса компартмента.

 

Общество
kuzbassnews.ru
28/07/2022
Общество
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