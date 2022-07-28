ПРИСВОЕНИЕ КОМПАРТМЕНТА

В июле текущего года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (далее Управление) проведено мероприятие с целью обследования предприятия ООО «Сибмир Групп» на предмет выполнения требований, предъявляемых к III зоосанитарному статусу (компартменту) для предотвращения распространения заразных болезней животных. Компартмент – это зоосанитарный статус предприятия. Компартментализация – это процедура определения зоосанитарного статуса. Данная процедура является добровольной для всех хозяйствующих субъектов. В соответствии с Приказом Минсельхоза России № 258, все хозяйства автоматически относятся к низшему I компартменту, отнесение хозяйствующих субъектов к компартментам II-IV осуществляется по результатам обследования. Предприятию ООО «Сибмир Групп» по результатам оценки присвоен III компартмент – среднего уровня биозащиты. Справка о соответствии внесена в автоматизированную информационную систему «Цербер», размещенную на официальном сайте Россельхознадзора. Повышение уровня компартментализации является защитой хозяйств от заноса и возникновения особо опасных болезней, в том числе африканской чумы свиней, позволяет избежать финансовые потери во время сложной эпизоотической обстановки. Управление также напоминает, что мониторинговой группой регулярно проводятся мероприятия по контролю за перемещением продукции свиноводства в системе ФГИС «Меркурий», в случае выявления нарушений к хозяйствующим субъектам, допустившим нарушения, применяются меры по изменению статуса компартмента.