Присяжные признали виновными студентов, обвиняемых в попытке убийства

Суд с участием присяжных заседателей вынес приговор троим 23-летним бывшим студентам Кузбасского института ФСИН России. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ (организация покушения на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору). Следствием и судом установлено, что один из осужденных попросил знакомую оформить на себя кредит на сумму 270 тысяч рублей. Обязательство по кредиту он обещал погасить в короткие сроки, однако свое обещание не выполнил, девушка стала регулярно напоминать ему о денежном долге. Молодой человек, чтобы не выплачивать деньги, предложил двум сокурсникам убить ее, пообещав им за это денежное вознаграждение. Обговорив план действий, они распределили между собой роли. Злоумышленники поджилади девушку у нее дома, где ударили ее битой по голове, затем, накинув ремень на шею, душили. Потерпевшая потеряла сознание, компания, посчитав, что однокурсница умерла, покинула место преступления. Далее они встретились с организатором и сообщили о выполненной работе, после чего на территории Новокузнецкого района сожгли одежду, в которой совершали преступление, а также орудия преступления. Потерпевшая была обнаружена своими однокурсниками, которые пришли к ней домой, беспокоясь за девушку, которая не явилась на учебу. Увидев ее в крови и в полубессознательном состоянии, вызвали «скорую помощь». Девушка была госпитализирована. У нее были зафиксированы ушиб головного мозга, перелом черепа, многочисленные ушибы. Подозреваемых задержали. По ходатайству следователя судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием сотрудничал и признал вину только один обвиняемый. Присяжные заседатели признали их виновными в инкриминируемых преступлениях, на основании вердикта приговором суда организатору преступления назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его подельникам одному - 9 лет 6 месяцев, другому - 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. А также они должны будут выплатить потерпевшей в общей сложности 2,5 млн рублей.