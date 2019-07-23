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Присяжные признали виновными студентов, обвиняемых в попытке убийства

Суд с участием присяжных заседателей вынес приговор  троим 23-летним бывшим студентам Кузбасского института ФСИН России. В  зависимости от роли каждого  они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30,  п. «ж», «з»  ч.2 ст.105 УК РФ (организация покушения на убийство, совершенное  группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30,  п. «ж»  ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору). Следствием и судом установлено, что  один  из  осужденных  попросил  знакомую  оформить на себя кредит на сумму 270 тысяч рублей. Обязательство по кредиту он обещал  погасить в  короткие сроки, однако свое обещание не выполнил, девушка стала регулярно напоминать ему о денежном долге.  Молодой человек, чтобы не выплачивать деньги, предложил двум сокурсникам  убить ее, пообещав им за это денежное вознаграждение. Обговорив  план действий, они  распределили между собой  роли. Злоумышленники поджилади девушку у нее дома,  где ударили  ее битой по голове, затем, накинув ремень на шею, душили. Потерпевшая  потеряла сознание, компания, посчитав, что однокурсница умерла, покинула место преступления.  Далее они  встретились с организатором и сообщили о выполненной работе, после чего на территории Новокузнецкого района сожгли одежду, в которой совершали преступление, а также орудия преступления. Потерпевшая была обнаружена своими однокурсниками, которые пришли к ней домой, беспокоясь за девушку, которая не явилась  на учебу.  Увидев ее в крови и  в полубессознательном состоянии, вызвали «скорую помощь». Девушка была госпитализирована. У нее  были зафиксированы ушиб головного мозга, перелом черепа, многочисленные ушибы. Подозреваемых задержали.  По ходатайству следователя судом   им была  избрана мера пресечения в  виде заключения под стражу.  Со следствием сотрудничал и признал вину только один обвиняемый. Присяжные заседатели признали их виновными в инкриминируемых преступлениях, на основании вердикта приговором суда организатору преступления назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его подельникам одному - 9 лет 6 месяцев, другому - 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.  А также они должны будут выплатить потерпевшей в общей сложности 2,5 млн рублей.

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kuzbassnews.ru
23/07/2019
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