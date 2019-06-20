Присяжные вынесли вердикт по делу о покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений.
Потерпевшая по просьбе организатора в июле 2017 года оформила его на свое имя в размере 267 тыс. рублей и передала деньги знакомому По версии следствия, в декабре 2017 года трое подсудимых решили убить однокурсницу, чтобы не платить за этот кредит.
Соучастников молодчик подобрал, используя личный авторитет, он же разработал план и распределил роли.
Под надуманным предлогом они вызвали потерпевшую из дома, с помощью дубликата проникли в квартиру, где ждали девушку. Когда она 28 декабря ночью вернулась домой, они несколько раз ударили ее по голове деревянной битой, сломав кости черепа, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.
Затем ей накинули на шею поясной форменный ремень и душили. Полагая, что убили, подсудимые покинули квартиру, закрыв ее на ключ.
Утром в институте забеспокоились, обнаружив отсутствие курсантки, стали ее искать и доставили в больницу, чем спасли ей жизнь.
Все трое подсудимых вину не признали, при этом организатор убийства категорически отрицал свою причастность. Именно он изъявил желание рассматривать дело с участием присяжных заседателей. Двое других непосредственных исполнителя убийства также оспаривали свою вину.
Прокурор предоставил суду доказательства, и 19 июня присяжные вынесли обвинительный вердикт.
В следующем судебном заседании сторона обвинения предложит суду свое мнение по квалификации действий виновных и мере их наказания.
Фото из открытых источников
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