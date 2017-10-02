«Прививка» энергетикой

В филиале «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - РЭС» подвели итоги летней практики студенческого Энергоотряда – 2017. Руководство филиала поздравило студентов Института энергетики - лучших участников проекта.

В этом году 43 студента во время летних каникул прошли летнюю трудовую практику в 10 подразделениях кузбасского филиала «МРСК Сибири». На это время для них были созданы временные рабочие места. Молодая смена выполняла работы по осмотру энергооборудования, снятию показаний приборов учета, подготовке документов к техническому освидетельствованию объектов, расчистке просек линий электропередачи. Студенты имели возможность получить или повысить группу допуска по электробезопасности, работать непосредственно в бригадах, участвовать в реализации производственных программ.

- Вы получили шанс общаться в профессиональной среде, возможность взглянуть на выбранную специальность изнутри. Продолжайте открывать для себя новые горизонты и никогда не останавливайтесь в своем развитии! - призвал студентов и. о. заместителя генерального директора – директора филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Борис Берлин.

Во время летней трудовой смены бойцы отряда «Kuzbassenergy» не только выполняли производственные задания, но и участвовали в конкурсах, общественных мероприятиях. Творческим оказалось и ответное слово студентов - студент 4 курса Олег Скворцов неординарно подытожил летнюю смену, исполнив музыкальный номер.

Директор института энергетики Ирина Семыкина выразила благодарность руководству компании за сотрудничество и партнерство: «Такие проекты - это возможность для ребят стать более профессиональными и конкурентоспособными, а для вуза – максимальное соответствие результатов обучения реальным интересам производства».