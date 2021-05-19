Новости Кузбасса

Весной текущего года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Ясногорское», осуществляющего деятельность по содержанию птицы с целью получения инкубационного яйца, в Кемеровском районе Кемеровской области – Кузбасса, на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

В результате проверки были выявлены следующие нарушения ветеринарного законодательства РФ, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ и частью 3 статьи 10.8 КоАП РФ а именно:

- при въезде на территорию отсутствуют дезбарьеры и дезинфекционные блоки;

- не исключено пересечение дорог, используемых для вывоза или выноса отходов, и дорог, используемых для подвоза кормов, транспортировки яиц, цыплят.

- хранение биологических отходов не оборудовано охладительным или морозильным оборудованием;

- на территории предприятия обнаружены трупы птиц (не вскрытые) находящихся в открытых полипропиленовых мешках, не в маркированных емкостях, относящиеся к биологическим отходам;

- ограждение территории Предприятия частично нарушено, что не обеспечивает защиту от несанкционированного проникновения на территорию посторонних людей, домашних и диких животных, тем самым создавая угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, а также загрязнение окружающей среды.

За выявленные нарушения Управлением Россельхознадзора юридическое и должностное лица были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ и по ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ. По итогам рассмотрения был наложен штраф в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей и выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого взято на контроль специалистами отдела государственного ветеринарного надзора.

Также проведена разъяснительная работа с директором Предприятия, направленная на предупреждение и профилактику угрозы возникновения и распространения инфекционных болезней, общих для человека и животных.