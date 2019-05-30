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Призывник из Яшкинского района обвиняется в уклонении от прохождения военной службы

Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Яшкинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). По версии следствия, в период с 2014-го по осенний призыв 2018 года обвиняемый неоднократно оповещался повестками о необходимости прибыть в военный комиссариат для прохождения медицинской и призывной комиссии. Не желая проходить военную службу, призывник умышленно не полностью проходил мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Призывник неоднократно получал повестки, однако требования о явке в военный комиссариат он игнорировал. Факт уклонения от призыва на военную службу был выявлен прокуратурой района при изучении личных дел призывников. Материалы были переданы в следственные органы. В  рамках расследования уголовного дела врачами призывной  комиссии обвиняемому было проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого он был признан ограниченно годным к военной службе. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью.   Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
30/05/2019
Общество
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