Призывника из Осинников будут судить за уклонение от прохождения военной службы

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Осинников, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

В период весенней призывной кампании 2017 года молодой человек умышленно не являлся в отдел военного комиссариата для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Призывник неоднократно получал повестки, однако требования о явке в военный комиссариат он игнорировал.

Военный комиссариат направил материалы в отношении уклониста в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью.