Призывника из Осинников будут судить за уклонение от прохождения военной службы

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Осинников, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).
В период весенней призывной кампании 2017 года молодой человек умышленно не являлся в отдел военного комиссариата для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Призывник неоднократно получал повестки, однако требования о явке в военный комиссариат он игнорировал.
Военный комиссариат направил материалы в отношении уклониста в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью.
25/10/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
По данным следствия, в январе 2017 года кемеровчанин в состоянии алкогольного опьянения надругался...
|
Мужчине придётся заплатить в 10 раз больше суммы причинённого ущерба. Кузбассовца задержали на...
|
Банда из Средней Азии разоряла фуры в Кузбассе и Новосибирской области.
|
В Новокузнецком районе кроссовер «Hyundai Terracan» выехал на железнодорожный переезд и столкнулся...