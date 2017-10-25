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Призывника из Осинников будут судить за уклонение от прохождения военной службы

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Осинников, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

В период весенней призывной кампании  2017 года молодой человек умышленно не являлся в отдел военного комиссариата для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Призывник неоднократно получал повестки, однако требования о явке в военный комиссариат он игнорировал.

Военный комиссариат направил материалы  в отношении уклониста в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью.

Происшествия
Осинники
kuzbassnews.ru
25/10/2017
Происшествия
Осинники
Новости Кузбасса

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