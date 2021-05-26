Призывники из Кузбасса пополнят ряды элитных войск Росгвардии

Первая команда призывников из Кузбасса отправилась для прохождения службы по призыву в войска правопорядка.
Всего в рамках весенней призывной кампании более двухсот призывников из Кемеровской области пополнят воинские части Росгвардии, в том числе легендарную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Именно воинам-дзержинцам 24 июня 1945 года на историческом Параде Победы было предоставлено почетное право бросить знамена поверженной Германии к подножью Мавзолея.
Для подбора наиболее подготовленных кандидатов участвуют представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, в том числе военные психологи и специалисты по работе с личным составом.
После прохождения службы по призыву отличившимся в лучшую сторону военнослужащим предложат вступить в ряды войск правопорядка Кузбасса.
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