Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Призывники из Кузбасса пополнят ряды элитных войск Росгвардии

Первая команда призывников из Кузбасса отправилась для прохождения службы по призыву в войска правопорядка.

          Всего в рамках весенней призывной кампании более двухсот призывников из Кемеровской области пополнят воинские части Росгвардии, в том числе легендарную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Именно воинам-дзержинцам 24 июня 1945 года на историческом Параде Победы было предоставлено почетное право бросить знамена поверженной Германии к подножью Мавзолея.

          Для подбора наиболее подготовленных кандидатов участвуют представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, в том числе военные психологи и специалисты по работе с личным составом.

          После прохождения службы по призыву отличившимся в лучшую сторону военнослужащим предложат вступить в ряды войск правопорядка Кузбасса.   

Общество
kuzbassnews.ru
26/05/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Эшелон с военной техникой прибыл в Кузбасс
Исторический поезд с военной техникой прибыл в южную столицу Кузбасса. Эшелон, направляющийся из...
Кузбассовцев предупреждают о 32-градусной жаре и шторме
По данным синоптиков, в четверг, 27 мая, температура ночью по области составит от +13 до +18...
Кузбасские власти пообещали отремонтировать вокзал в Кемерове
После открытия здания аэропорта кемеровчане обратили внимание областных властей на состояние...
Школьник из России победил на крупнейшем американском конкурсе
Впервые за 20 лет школьник из России победил на крупнейшем американском конкурсе исследовательских...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus