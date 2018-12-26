Прочитай, заряжай, свети и просвещай

Специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» приняли участие в масштабной межрегиональной акции #Прочитай, организованной Федеральным агентством по делам национальностей России.

Взять в руки любимую книгу во время обеденного перерыва или почитать дома за чашкой чая после продолжительного рабочего дня – с недавних пор это увлекательное занятие стало «полезной привычкой» кузбасских энергетиков, которые с удовольствием поддержали межрегиональную просветительскую акцию #Прочитай, и доказали, что несут не только свет, но и просвещают родной регион.

Суть акции проста и понятна, как открытый букварь: нужно сфотографироваться с любимой книгой, а затем опубликовать фото в соцсетях с хэштегом #ПроЧитай и указанием геолокации. Теперь специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» каждый день делятся друг с другом яркими эмоциями и новыми историями, а самые интересные произведения рекомендуют коллегам.

«В последнее время все больше погружаюсь в современную литературу, - рассказывает заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии Даниил Артёмов. – Не так давно в дебрях книжного магазина наткнулся на стихи, пожалуй, одной из самых популярных поэтесс в Инстаграм, Юлии Соломоновой. У нее необычный творческий псевдоним Сола Монова, стихи тоже яркие, живые, эмоциональные. От творчества таких талантливых людей хочется хоть каждый день заряжаться».