Продажа рождественских деревьев по закону

Декабрь завершается и в продаже появились рождественские деревья- ели, сосны и пихты.

Следует помнить с лесной красавицей из леса могут приехать карантинные виды жуков-усачей из рода Monochamus, которые не опасны для человека, но способны нанести ущерб хвойным лесным насаждениям. Поэтому при перевозки деревьев хвойных пород необходимо соблюдать требования законодательства в области карантина растений.

Так в 2020 году сотрудниками Россельхознадзора на территории Кемеровской области — Кузбасса выявлены очаги распрострарения жуков рода Monochamus и установлены карантинные фитосанитарные зоны на территориях Тисульского, Ижморского, Промышленновского, Чебулинского, Мариинского, Яшкинского, Крапивинского, Кузедеевского лесничеств. Более подробную информацию по установленным карантинным фитосанитарным зонам на территории Кемеровской области — Кузбасса можно посмотреть на официальном сайте Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу http://www.rsn-hak.ru в разделе — полезная информация.

Управление Россельхознадзора обращается к продавцам хвойных деревьев с напоминанием, что обязательным условием реализации хвойных деревьев, произхождением из карантинной фитасанитарной зоны, является наличие документов, подтверждающих карантинное благополучие. Предпринимателям, осуществляющим заготовку и вывоз рождественских деревьев из фитосанитарной зоны необходимо обратиться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе для получения консультаций или разъяснений о порядке вывоза или перемещений подкарантинной продукции и оформления карантинного или фитосанитарного сертификата при необходимости по адресу: в г. Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77, E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru, адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б тел. 8(3842) 36-15-80.

Одновременно сообщаем, что сотрудники отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора проводятся рейды по елочным базарам, с целью установления нарушений при перевозки подкарантинной продукции, в данном случае-рождественских деревьев. Предприниматели, нарушившее законодательство в области карантина растений будут привлечены к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ.