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Продлен срок подачи заявлений в ПФР о предоставлении набора соцуслуг

Отделение ПФР по Кемеровской области информирует, что последний день подачи заявлений в клиентские службы ПФР о предоставлении или отказе от набора социальных услуг - 2 октября. Это связано с тем, что 30 сентября в 2017 г. выпадает на  выходной день.  Согласно законодательству, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Однако для желающих подать заявления через многофункциональный центр и Личный кабинет гражданина на сайте ПФР последний день подачи остается неизменным – 30 сентября.

В настоящее время стоимость набора соцуслуг составляет 1048,97 рублей. Из них:

* на предоставление лекарственных препаратов, медизделий и т.д. - 807,94 рублей;

*на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики заболеваний – 124,99 рублей;

*на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

Тем, кто сделал свой выбор - отказался от социального пакета на этот год и не изменил своего решения на 2018 год, обращаться в ПФР не нужно.

Общество
kuzbassnews.ru
22/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

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