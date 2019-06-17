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Продолжается акция обеспечения углем кузбассовцев

Ежегодная благотворительная акция по предоставлению кузбассовцам угля продолжается.

Получателями угля в 2019 году станут: пенсионеры, не имеющие федеральных или региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива, с размером среднедушевого дохода семьи, не превышающего 150% прожиточного минимума; малоимущие семьи с детьми, не имеющие федеральных или региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива, с размером среднедушевого дохода семьи, не превышающего 100% прожиточного минимума; малоимущие граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с размером среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), не превышающего 100 % прожиточного минимума.

Списки получателей благотворительного угля сформированы на основании заявлений, поданных в органы социальной защиты по месту жительства.

Всего в текущем году помощь получат 10,3 тыс. семей. На эти цели угольные компании планируют предоставить 41,2 тыс. тонн угля (по 4 тонны на семью).

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
17/06/2019
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Новости Кузбасса

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