Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Продолжается работа над онлайн-проектом «Тяжинский видеоархив»

Проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
На официальном сайте учреждения (http://cntikdd.ucoz.net/) в разделе «Архив видеозаписей» (http://cntikdd.ucoz.net/index/kulturanadom/0-52) все желающие, не выходя из дома, в режиме онлайн, могут познакомиться с видеозаписями культурных мероприятий 1990-2000-х годов. Это фестивали, конкурсы, концертные программы, праздники и многое другое. Раньше для того, чтобы посмотреть эти видеозаписи, нужно было посетить центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
На сайте учреждения доступны очередные видеозаписи – «Областной фестиваль хоров в Кемерове (1998 г.)», «Областной конкурс имени Лидии Руслановой в Кемерове (1998 г.)».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/09/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Власти Кузбасса построят школу за 1 млрд рублей в Кемерове
Аукцион на поиск подрядчика для возведения объекта в микрорайоне № 15а объявило министерство...
Работникам кемеровской скорой задерживают коронавирусные выплаты
Работникам кемеровской скорой помощи задерживают федеральные выплаты за коронавирус. Об этом...
16 и 17 сентября в Новокузнецке пройдет проверка системы оповещения
Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять...
В Кузбассе начальник разреза осужден за коммерческий подкуп
В Кузбассе осудили начальника одного из угольных разрезов. Мужчину уличили в коммерческом подкупе с...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus