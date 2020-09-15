Продолжается работа над онлайн-проектом «Тяжинский видеоархив»

Проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
На официальном сайте учреждения (
На сайте учреждения доступны очередные видеозаписи – «Областной фестиваль хоров в Кемерове (1998 г.)», «Областной конкурс имени Лидии Руслановой в Кемерове (1998 г.)».
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