Продолжается работа над онлайн-проектом «Тяжинский видеоархив»

Власти Кузбасса построят школу за 1 млрд рублей в Кемерове Аукцион на поиск подрядчика для возведения объекта в микрорайоне № 15а объявило министерство...

Работникам кемеровской скорой задерживают коронавирусные выплаты Работникам кемеровской скорой помощи задерживают федеральные выплаты за коронавирус. Об этом...

16 и 17 сентября в Новокузнецке пройдет проверка системы оповещения Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять...