Продолжают приниматься заявления на выплату пенсионных накоплений

Участники программы софинансирования пенсии могут подать заявления на выплату пенсионных накоплений в территориальных органах Пенсионного фонда или МФЦ по месту жительства, а также через личный кабинет на сайте ПФР. В Кемеровской области в программе участвует 288 328 человек.

В 2020 году получить свои пенсионные накопления могут граждане, которым в текущем году исполнится 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), граждане, не достигшие указанного возраста при условии назначения досрочной страховой пенсии, а также пенсионеры-участники программы, которые получали выплаты не позднее 2015 года.

В зависимости от размера пенсии и суммы сформированных пенсионных накоплений выплата может быть единовременной или срочной, в виде ежемесячной прибавки к пенсии в течение 10 лет.

Нужно помнить, что, начиная с 2016 года, получить свои накопления пенсионеры-участники смогут только 1 раз в 5 лет. То есть пенсионеры, получившие средства пенсионных накоплений в 2020 г., в следующий раз смогут обратиться за выплатой в 2025 году.

Размер выплаты зависит от сумм, которые участники программы софинансирования перечислили на свои будущие пенсии. Взносы от 2 до 12 тысяч рублей умножатся государством в два раза. Взносы свыше 12 тысяч рублей софинансированию не подлежат. Такой порядок удвоения вложений предусмотрен программой в течение 10 лет с начала уплаты первых платежей. Пополнять накопительный счет можно и по истечении этого срока, но уже без участия государства.

В зависимости от того, где человек формировал свои накопления, выплаты будет делать либо Пенсионный фонд Российской Федерации, либо один из негосударственных пенсионных фондов.