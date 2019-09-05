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Продолжаются мероприятия, посвященные 95-летию Тяжинского района

Накануне праздника ветераны – ровесники района принимали поздравления от местных властей. От имени главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина начальник отдела сельского хозяйства Валентина Владимировна Закроева вручила памятный адрес, цветы и конфеты Антонине Андреевне Фроловой из села Даниловка, Марии Семеновне Великоцкой из села Преображенка, Евдокии Емельяновне Александровой и Анастасии Филипповне Горбачевской из посёлка Тяжинский.
В Изындаевском СДК состоялась концертная программа «Как не любить мне эту землю!». Ведущие познакомили присутствующих с историей образования Тяжинского района и его успехами в различных сферах. Участницы вокальной группы «Берегиня» исполнили полюбившиеся зрителям песни.
В Итатском ГДК прошло мероприятие для учащихся Итатской средней школы. Его провели работники библиотеки и Дома культуры. Лина Гридина исполнила песню «Край ты мой рябиновый», Зинаида Карташова и Валентина Озерова прочли стихотворные произведения. Завершилась встреча за чашкой чая с пирогом.

Культура
Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/09/2019
Культура
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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