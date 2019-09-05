Продолжаются мероприятия, посвященные 95-летию Тяжинского района

Проезд в новокузнецких автобусах опять подорожал На части маршрутов горожанам приходится платить по 25 рублей за поездку. Горожане возмущены:...

Около восьмисот литров пива изъяли из оборота в Новокузнецке Из торговой точки на проспекте Кузнецкстроевский изъяли более 370 литров пива, а в павильоне на...

В Кузбассе дочь ударила отца ножом, требуя с него пенсию Женщина стала упрекать отца в том, что он не отдает в семейный бюджет свою пенсию и тратит деньги...