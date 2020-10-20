Проект Чебулинского краеведческого музея вышел в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

В Кузбассе заболели коронавирусом еще 177 человек Статистика по числу новых случаев заражения в регионе продолжает расти активными темпами. Днем...

ГИБДД просит кузбассовцев воздержаться от дальних поездок ГИБДД Кузбасса просит водителей отказаться от дальних поездок. Во вторник, 20 октября, по северу и...

В Кузбассе сотни студентов-медиков вышли на внеплановую практику в больницы Несколько сотен студентов-медиков в Кемеровского медцинского университета внепланово вышли на...