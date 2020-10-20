Проект Чебулинского краеведческого музея вышел в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года»
В 2019 году музей уже принимал участие в престижном всероссийском мероприятии, и тогда в финале почетное третье место занял проект «Урок-путешествие для детей «Миллионы лет назад». И вновь удача! – высокую оценку получила музейная экскурсия «Чудеса в русской избе».
В 2020 году финалистами Всероссийской премии стали 298 проектов из 62 регионов страны, в том числе 9 проектов из Кузбасса. Финал состоится 3-5 ноября 2020 года в городе Саранск.
20/10/2020
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