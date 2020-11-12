Проект достройки Крапивинской ГЭС одобрен после рассмотрения в Госдуме РФ

В комитете Государственной Думы по энергетике в формате видеоконференции состоялся круглый стол «О перспективах развития гидроэнергетики в РФ». В мероприятии под руководством первого заместителя председателя комитета Сергея Есякова приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, депутаты, ученые, представители федеральных и региональных органов власти и энергетических компаний. Одной из тем круглого стола стало завершение строительства Крапивинской ГЭС.

Сергей Есяков отметил, что Россия имеет огромный потенциал в области гидроэнергетики. На ее территории сосредоточено около 9% мировых запасов гидроэнергии. По этому показателю наша страна занимает второе место в мире. При этом работа ГЭС не сопровождается выбросами вредных веществ, поэтому их строительство является одним из экологически приемлемых методов обеспечения энергетической безопасности страны.

«Реки Сибири мелеют, поэтому Крапивинский гидроузел — это не только электростанция, но и источник запасов пресной воды. Завершение строительства Крапивинской ГЭС — флагманский проект, который повлечет за собой развитие других важных направлений. Гидроэлектростанция даст возможность контролировать паводки, улучшит водоснабжение городов», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ориентировочная мощность ГЭС — 345 МВт. В горах будет создано водохранилище длиной 135 км, шириной 15 км, средней глубиной 15 м, глубиной до 57 м. Стоимость завершения строительства гидроэлектростанции предварительно составляет 45 млрд рублей.

С января 2020 года Правительство Кузбасса совместно с РусГидро и Всероссийским научно-исследовательским институтом гидротехники имени Б.Е. Веденеева приступило к оценке воздействия будущей ГЭС на окружающую среду. Было установлено, что в результате ввода объекта не только уменьшится объем вредных выбросов от объектов тепловой генерации, но и значительно снизится концентрация загрязняющих веществ в реке Томь. В рамках проекта также планируется построить рыбозащитные сооружения для сохранения биоресурсов в Крапивинском водохранилище. При этом исследования показали, что выгоднее достроить существующую ГЭС, так как стоимость демонтажа может превысить 14 млрд рублей. В настоящее время разрабатываются программы по привлечению инвестиций для завершения проекта.

По итогам круглого стола принято решение включить завершение строительства Крапивинской ГЭС в проект рекомендаций комитета по энергетике Госдумы РФ, который будет направлен на рассмотрение в профильные органы власти.

Напомним, строительство объекта началось в 1977 году на реке Томь, в 130 км от Кемерова. В 1989 году проект был остановлен из-за проблем с финансированием. Было выполнено примерно 60% работ, последующая консервация не была закончена. Объект остался незавершенным.