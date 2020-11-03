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Проект по развитию туризма на озере Большой Берчикуль победил на всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

Инвестиционный проект по комплексному развитию территории туристического кластера «Северный Кузбасс» призван объединить потенциал Тисульского, Чебулинского и Мариинского районов. Он включает в себя строительство мест для размещения гостей, возведение предприятия по добыче лечебной грязи и центра водных видов спорта.

Проект предполагает создание предприятия по добыче лечебной грязи (сапропеля) на берегу озера Большой Берчикуль. В перспективе здесь могут оказывать бальнеологические и санаторно-курортные услуги. Также предусмотрено устройство необходимой инфраструктуры: мест для размещения туристов (охотничья база-хозяйство, глэмпинг-парк двух форматов), зон отдыха у воды, центра водных видов спорта. В планах —возрождение рыбопромыслового хозяйства на озере. Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет 92 млн рублей. Срок окупаемости — от 2 до 5 лет.

Кузбасский участник получил дипломы по двум направлениям: «Оценка профессиональных компетенций» и «Разработка туристических проектов». Победитель сможет пройти профессиональное обучение в школе туризма Travel Business School и в «Академии гостеприимства», а также получит личную консультацию в Ростуризме по дальнейшему развитию проекта.

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kuzbassnews.ru
03/11/2020
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