Проект Росгвардии «Пока вы дома» поддержал чемпиона мира по вольной борьбе из Кузбасса

В рамках всероссийского онлайн-проекта «#ПокаВыДома» военнослужащий Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Дмитрий Кириллов в домашних условиях продемонстрировал тест Купера на силовую выносливость. Данный комплекс упражнений применяется спортсменами и военнослужащими в разных странах.

Программа включает четыре упражнения, выполняемые поочерёдно без отдыха четыре раза. Тест демонстрирует физическую подготовленность организма для службы в спецподразделениях. Ранее данный комплекс применялся для отбора кандидатов для службы в ОМОН и СОБР.

Майор Кириллов – мастер спорта международного класса по вольной борьбе, мастер спорта по самбо. На его счету победа на чемпионате мира по вольной борьбе среди юниоров, а также серебряная медаль Кубка мира по вольной борьбе.