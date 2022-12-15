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Проект РУСАЛа «Экопоколение-2022» получил Национальную экологическую премию медиагруппы «Комсомольская правда»

Медиагруппа «Комсомольская правда» подвела итоги конкурса Национальная экологическая премия» и вручила награды компаниям и общественным организациям, реализовавшим в 2022 году лучшие экологические практики и технологии. Оценка проектов проводилась в двух уровнях - народным голосованием и решением экспертного сообщества.

РУСАЛ получил 2 награды в номинации «Экорегион» за реализацию эколого-промышленной экспедиции «ЭкоПоколение-2022». Проект занял 2-е место у экспертов медиагруппы и 3-е место - по результатам народного голосования. Награждение состоялось в Москве.

На победу в конкурсе медиагруппы «Комсомольская правда» претендовали 148 проектов. Лауреатами Национальной экологической премии стали 42 проекта в 7 номинациях.

Эколого-промышленная экспедиция «Экопоколение-2022» - совместный проект компании РУСАЛ и национального парка «Красноярские столбы». Это новый образовательный формат экологического воспитания и просвещения школьников на особо охраняемой природной территории. В экспедиции приняли участие подростки 14-17 лет из Новокузнецка, Ачинска, Шелехова, Саяногорска, Братска и Красноярска – городов Сибири, где работают предприятия РУСАЛа. Это инициативные юноши и девушки – будущие эколидеры, которые углубленно изучают биологию, экологию, краеведение, сами придумывают и активно участвуют в природоохранных мероприятиях, являются победителями региональных тематических олимпиад.

За пятидневное пребывание в экспедиции школьники прошли увлекательные квесты, интерактивные экозанятия с сотрудниками «Столбов», посетили экскурсии по красивейшим маршрутам парка и достопримечательностям Красноярска, а также побывали на промышленных предприятиях Красноярска, где детально познакомились с программами экологической модернизации заводов компании РУСАЛа.

Традиции, направленные на развитие  и эковоспитание молодого поколения в городах ответственности Компании много лет назад заложил основатель РУСАЛА Олег Дерипаска.

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗА

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kuzbassnews.ru
15/12/2022
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