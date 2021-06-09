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Проект РУСАЛа стал лауреатом Webby Awards

РУСАЛ сообщает, что совместный с Gigarama проект – «Сделано в тайге» – стал лауреатом самой престижной международной Интернет-премии Webby Awards в номинации «Advertising, Media & PR: Best Branded Editorial Experience».

«Сделано в тайге» представляет собой уникальный мультимедийный проект о Богучанском алюминиевом заводе (БоАЗ). Посетителю страницы предлагается пройти онлайн-экскурсию по заводу и узнать о всех стадиях производства алюминия: от разгрузки сырья и подачи электроэнергии до выпуска 700 кг слитков и оправки продукции клиентам. Проект также включает серию мини-фильмов о жизни сотрудников, их увлечениях, семье и работе.

Подробнее о «Сделано в тайге» можно ознакомиться по ссылке: https://gigarama.ru/boaz/ru/

В 2006 году Олег Дерипаска выступил инициатором создания Богучанского энергометаллургического объединения (проект БЭМО). Идея заключалась в том, чтобы возобновить законсервированное в 1994 году строительство Богучанской ГЭС, а рядом построить алюминиевый завод и тем самым придать импульс развитию экономики Сибири. В 2016 году на Богучанском алюминиевом заводе запустили первую очередь производства. В 2019 году состоялось официальное открытие первой серии БоАЗа.

 

Экономика
kuzbassnews.ru
09/06/2021
Экономика

Новости Кузбасса

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