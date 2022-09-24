Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Проект «Шестаковские усадьбы» стартовал в Чебулинском округе

Местный предприниматель Алексей Владимирович Гекк с проектом «Шестаковские усадьбы» стал победителем конкурса на предоставление субсидии на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Проект реализуется в рамках государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Туризм, молодежная политика и общественные отношения» на 2021-2027 годы.
Проект «Шестаковские усадьбы» предполагает строительство 24-х благоустроенных модульных домиков с отдельным входом и личной террасой. Помимо круглогодичного проживания, туристам будет предлагаться большой спектр развлекательных услуг. Этот проект будет реализован в деревне Шестаково до конца 2022 года.
Другие инвесторы также видят перспективу развития туризма в округе. Несколько предпринимателей планируют строить глэмпинги и иные виды строений для проживания туристов в Шестаково.

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
24/09/2022
Общество
Верх-Чебула
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus