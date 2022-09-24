Проект «Шестаковские усадьбы» стартовал в Чебулинском округе

Местный предприниматель Алексей Владимирович Гекк с проектом «Шестаковские усадьбы» стал победителем конкурса на предоставление субсидии на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Проект реализуется в рамках государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Туризм, молодежная политика и общественные отношения» на 2021-2027 годы.

Проект «Шестаковские усадьбы» предполагает строительство 24-х благоустроенных модульных домиков с отдельным входом и личной террасой. Помимо круглогодичного проживания, туристам будет предлагаться большой спектр развлекательных услуг. Этот проект будет реализован в деревне Шестаково до конца 2022 года.

Другие инвесторы также видят перспективу развития туризма в округе. Несколько предпринимателей планируют строить глэмпинги и иные виды строений для проживания туристов в Шестаково.