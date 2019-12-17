Не случайно коллеги-энергетики называют электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Алексея Вытоптова мастером на все руки. Он и дом построит «в две руки», и трансформатор «реанимирует» на подстанции, вкусным ужином накормит семью, а бригаду, не один час работающую над устранением неисправности в сети, приободрит веселыми байками.

25 лет электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Кузбасского филиала Россети Сибирь трудится в энергетике. Свою жизнь без «светлой профессии» уже не представляет. А коллеги из Кемеровского района электрических сетей не представляют свой рабочий день без Алексея Викторовича, которого ко всему прочему еще и «батарейкой» хорошего настроения называют. Житейская мудрость и неизменная харизма энергетика сделали его «знаменитостью» родного РЭСа.

«Не вижу себя без «светлого будущего», поэтому в компании «Россети Сибирь» планирую проработать до семидесяти лет, – отшучивается электромонтер. – 25 лет назад начинал свой профессиональный путь в Кузбассэнерго – РЭС как сварщик, потом переквалифицировался в электромонтеры. Всю жизнь тружусь и одновременно осваиваю что-то новое. В электроэнергетике по-другому нельзя, нужно всё время ускорять шаг, торопиться, осваивать новые технологии, чтобы идти в ногу со временем».

Бригада, в которой трудится Алексей Викторович, обслуживает почти 800 комплектных трансформаторных подстанций.

«В электроустановках я научился ориентироваться с закрытыми глазами, - рассказывает Алексей Вытоптов. – Профессия, которую освоил, здорово помогает в повседневной жизни. Построил свой дом – провел в нем все коммуникации. Розетки, бытовые приборы тоже ремонтирую сам, никому не доверяю. Главное, к любому делу приступать в отличном расположении духа. Профессионализм и «батарейка» хорошего настроения – вот и все секреты слаженной работы, ну, по крайней мере, для меня. Вы ими тоже можете воспользоваться. Я уверяю, полученному результату приятно удивитесь».