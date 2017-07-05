В первом полугодии 2017 года центром занятости населения Тяжинского района организовано профессиональное обучение для 63 человек.

Особой популярностью пользуются курсы, дающие возможность получить рабочую профессию. Это связано с востребованностью таких профессий на региональном рынке труда. Так, в целях обучения профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» направлены 5 человек, один человек направлен в образовательную организацию в целях повышения квалификации по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Профессией «электрогазосварщик» заинтересовались 7 человек, еще 5 человек направлены на обучение по профессии «машинист (кочегар) котельной». Два человека направлены с целью получения необходимых навыков по специальности «слесарь по ремонту автомобилей».

Спрос на профессионалов для работы в сфере общественного питания всегда стабильно высок. Поэтому курсы обучения профессии «повар» также популярны. Направления на курсы получили 5 человек.

В целях последующей работы в сфере услуг направления на обучение профессии «маникюрша» получили 8 человек, а также 5 человек приняли решение повысить квалификацию по курсу «моделирование и наращивание ногтей». Восемь человек отдали свое предпочтение профессии «закройщик».

Получили направления на обучение в сфере «офисного» спектра 4 человека по профессии «специалист кадровой службы (инспектор по кадрам). Специалисты подобного профиля также востребованы в организациях разных форм собственности.

Из числа приступивших к профессиональному обучению 19 граждан являются жителями сельской местности, из них 9 человек уже завершили профессиональное обучение. Кроме этого к профессиональному обучению приступили 23 человека, впервые ищущих работу, ранее нигде не работавших.

Согласно статистическим данным профессиональным обучением заинтересовались 34 молодых граждан в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 53,9 процента от общего числа направленных на обучение.

Образовательная услуга, предоставляемая службой занятости, привлекает безработных граждан возможностью бесплатного обучения востребованной специальности, а также перспективой трудоустройства в новом профессиональном качестве. Выплачиваемая во время прохождения стипендия, является дополнительным материальным стимулом.