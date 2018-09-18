Профессиональное обучение в Тяжине

За январь – август 2018 года от Центра занятости населения Тяжинского района было организовано профобучение для 78 безработных граждан.

Они овладевают профессиями, востребованными на рынке труда: электрогазосварщик, машинист (кочегар) котельной, продавец продовольственных товаров (широкого профиля), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар, специалист кадровой службы (инспектор по кадрам), кассир торгового зала, закройщик, швея, водитель автомобиля категории «С», парикмахер. Также безработные граждане проходят повышение квалификации по курсу обучения: «1С: Бухгалтерия».

Из числа приступивших к профессиональному обучению, 30 граждан являются жителями сельской местности. Кроме того, к обучению приступили 9 граждан, впервые ищущих работу, ранее нигде не работавших, из них не имеющие квалификации 5 человек. Еще 37 граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва.

Согласно статистическим данным профессиональным обучением заинтересовались 24 молодых гражданина в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 30,7 процента от общего числа направленных на обучение.

За 8 месяцев 2018 года «за парты» сели 45 родителей, имеющих несовершеннолетних детей, из них 4 человека являются одинокими родителями и 15 человек многодетными родителями.

После успешного завершения обучения в образовательном учреждении 27 гражданам были выданы документы установленного государственного образца (свидетельство, удостоверение), из них 21 по профессиям рабочих и 6 по должностям служащих.

В настоящее время в центре занятости идет комплектование учебных групп по профессиям, востребованным на рынке труда. Это повышение квалификации по профессиям (специальностям) повар 4-5 разряда, электрогазосварщик 3-4 разряда, а также профессиональная подготовка по профессиям (специальностям) стропальщик, охранник 6 разряда, тракторист категории «С».

Все кандидаты на обучение, успешно прошедшие тестирование, в ближайшее время приступят к профессиональному обучению.