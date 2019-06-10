Профессиональный праздник отмечают работники социальной сферы

8 июня в России отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник сотрудников многих социальных организаций, в том числе и территориальных органов Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области.
Профессия работника социальной сферы первоначально связывалась с оказанием конкретной помощи престарелым и беспомощным людям, с социальной защитой. С течением времени сфер деятельности в социальной отрасли стало гораздо больше, и они охватили все категории и слои населения.
Сегодня Пенсионный фонд России является крупнейшей федеральной системой оказания социальных услуг широкого спектра: назначение и выплата пенсий, социальных выплат, выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал, прием заявлений на распоряжение его средствами, финансирование социальных программ, а также реализация Программы государственного софинансирования пенсии.
Отделение ПФР по Кемеровской области и его территориальные управления в городах и районах обслуживают 858 тысяч пенсионеров, 260 тысяч получателей ежемесячных денежных выплат, 2 млн 903 тысячи 444 застрахованных лица, свыше 50 тысяч страхователей-работодателей, около 50 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Ежегодно в области назначается 48 тыс. пенсий и 6 тыс. ежемесячных денежных выплат, вручается 15 тыс. сертификатов на материнский семейный капитал. Около 70 тыс. кузбассовцев получают социальную доплату к пенсии.
На выплату пенсий и иных выплат жителям региона ежемесячно выделяется 13,4 млрд рублей.
Приоритетное направление деятельности Пенсионного фонда – работа по качественному и своевременному оказанию государственных услуг населению. На территории Кемеровской области ведут прием граждан 39 клиентских служб территориальных органов ПФР. В 2018 году за консультациями туда обратились более 1млн 100 тысяч человек. Еще 31 тысячу консультаций специалисты предоставили по телефону «горячей линии».
Пенсионный фонд России продолжает расширять на сайте
В электронную форму постепенно переходит и взаимодействие со страхователями. Для обеспечения пенсионных прав своих работников 32 849 предприятий и организаций Кузбасса в соответствии с графиком отчетности передают в ПФР необходимые индивидуальные сведения в электронном виде.
Накануне праздника в региональном отделении ПФР и его территориальных органах состоялись торжественные собрания, лучшим работникам системы вручили ведомственные награды.
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