Профессиональный праздник отмечают работники социальной сферы

8 июня в России отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник сотрудников многих социальных организаций, в том числе и территориальных органов Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области.

Профессия работника социальной сферы первоначально связывалась с оказанием конкретной помощи престарелым и беспомощным людям, с социальной защитой. С течением времени сфер деятельности в социальной отрасли стало гораздо больше, и они охватили все категории и слои населения.

Сегодня Пенсионный фонд России является крупнейшей федеральной системой оказания социальных услуг широкого спектра: назначение и выплата пенсий, социальных выплат, выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал, прием заявлений на распоряжение его средствами, финансирование социальных программ, а также реализация Программы государственного софинансирования пенсии.

Отделение ПФР по Кемеровской области и его территориальные управления в городах и районах обслуживают 858 тысяч пенсионеров, 260 тысяч получателей ежемесячных денежных выплат, 2 млн 903 тысячи 444 застрахованных лица, свыше 50 тысяч страхователей-работодателей, около 50 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Ежегодно в области назначается 48 тыс. пенсий и 6 тыс. ежемесячных денежных выплат, вручается 15 тыс. сертификатов на материнский семейный капитал. Около 70 тыс. кузбассовцев получают социальную доплату к пенсии.

На выплату пенсий и иных выплат жителям региона ежемесячно выделяется 13,4 млрд рублей.

Приоритетное направление деятельности Пенсионного фонда – работа по качественному и своевременному оказанию государственных услуг населению. На территории Кемеровской области ведут прием граждан 39 клиентских служб территориальных органов ПФР. В 2018 году за консультациями туда обратились более 1млн 100 тысяч человек. Еще 31 тысячу консультаций специалисты предоставили по телефону «горячей линии».

Пенсионный фонд России продолжает расширять на сайте www.pfrf.ru список электронных сервисов для получения гражданами госуслуг без визита в ПФР и активно популяризирует это направление. В 2018 году государственные услуги ПФР в электронном виде получили 156 886 кузбассовцев, при этом 90 427 из них подали в электронном виде заявление на назначение пенсии или смену способа доставки пенсии. 42 063 человека подтвердили в ПФР учетную запись на портале госуслуг.

В электронную форму постепенно переходит и взаимодействие со страхователями. Для обеспечения пенсионных прав своих работников 32 849 предприятий и организаций Кузбасса в соответствии с графиком отчетности передают в ПФР необходимые индивидуальные сведения в электронном виде.

Накануне праздника в региональном отделении ПФР и его территориальных органах состоялись торжественные собрания, лучшим работникам системы вручили ведомственные награды.