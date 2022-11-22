Профессор СибГИУ получил награду Президента

Подписан Указ Президента о награждении профессора СибГИУ, заведующего кафедрой естественнонаучных дисциплин им. проф. В.М. Финкеля Виктора Громова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Выпускник Сибирского металлургического института (теперь СибГИУ), он связал свою судьбу с родным вузом, где прошел все ступени преподавательской квалификации. В 1993 г. был избран заведующим кафедрой физики (ныне кафедра естественнонаучных дисциплин имени профессора В.М. Финкеля), которую возглавляет по настоящее время.

Его организаторский талант, понимание стоящих перед вузовской наукой проблем позволили в предельно короткий срок сформировать творчески работающий научный коллектив, объединяющий сотрудников ряда кафедр университета, аспирантов, стажеров и специалистов-производственников предприятий Новокузнецка и Томска.

Доктор физико-математических наук Виктор Громов является известным Российским ученым в области физического материаловедения. 26 ноября 2022 года ему исполняется 75 лет. Заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин имени профессора В.М. Финкеля является также заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом премии Правительства в области науки и техники, лауреатом премии РАН им. академика И.П. Бардина, Почетным металлургом РФ, членом Межгосударственного совета по физике прочности и пластичности материалов, членом Научного Совета РАН по физике конденсированных сред. Научная школа «Прочность и пластичность материалов в условиях внешних энергетических воздействий» возглавляемая д.ф.-м.н., профессором В.Е. Громовым, хорошо известна в нашей стране и за рубежом. Итоги формирования и развития В.Е. Громовым научных направлений и результаты исследований нашли отражение более чем в 3700 публикациях (в том числе в 45 изобретениях и патентах РФ, 104 монографиях в центральных издательствах, некоторые из которых рекомендованы УМО по металлургии Министерства образования и науки в качестве учебных пособий для студентов технических вузов страны; 75 статьях в зарубежных физических журналах.

Фото: пресс-центр СибГИУ