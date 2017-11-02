Профилактическая акция в Тяжине

В поселке Тяжинский воспитанники детского сада № 5 «Светлячок» приняли участие в акции «Живая стена».
Акция проходила во всех территориях области в рамках профилактической операции «Каникулы». Ребятишки вместе с воспитателями, инспекторами ГИБДД и сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних вышли на улицу Ленина, где пешеходы чаще всего нарушают правила дорожного движения.
Дети и стражи правопорядка разъясняли пешеходам правила пересечения дороги, выстраивались в «единую стену» у пешеходного перехода. Также участники акции обращали внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения, декламировали речевки и демонстрировали плакаты, призывающие снижать скорость вблизи пешеходных переходов.
02/11/2017
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