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Профилактическая акция в Тяжине

В Тяжине прошла профилактическая акция «Водители и пешеходы, настройтесь на безопасность».
Сотрудники госавтоинспекции, юные инспекторы движения и молодогвардейцы подготовили тематические памятки, листовки и рисунки с обращениями к водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения.
Затем участники вышли на центральную площадь поселка, где побеседовали с водителями и пешеходами. Так, юидовцы напомнили автомобилистам правила проезда пешеходных переходов, а также правила перевозки детей-пассажиров. Пешеходам ребята рассказали о правильном поведении на дороге.
Кроме того, организаторы профилактической акции подарили водителям памятки и рисунки с напоминаниями о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а пешеходам вручили световозвращающие подвески.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/01/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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