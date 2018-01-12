Профилактическая акция в Тяжине

Прокопчанин потерял 38 000 рублей после звонка мошенника В Прокопьевске устанавливают личность мошенника, обманувшего 43-летнего местного жителя на 38 000...

20 пожарных тушили частный жилой дом в Кемерове: спасены пять человек На месте работали 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. На момент прибытия первого...

В Кемерове автомобиль снёс светофор Вечером в пятницу, 12 января, около 18:30 в Кемерове на перекрёстке Октябрьского проспекта с...