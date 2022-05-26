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Профилактические визиты в области обеспечения качества и безопасности зерна

В целях реализации профилактического направления с начала мая 2022 года в Мариинском районе Кемеровской области-Кузбасса госинспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено 6 профилактических визитов в области обеспечения качества и безопасности зерна по месту осуществления деятельности сельхозтоваропроизводителей: ИП глава К(Ф)Х  Горелкин О.П., ИП глава К(Ф)Х  Балыбин СП.,   ИП глава К(Ф)Х  Растегаева Е.И, ИП глава К(Ф)Х  Матвиенко А.В., ИП глава К(Ф)Х  Пирогов А.И, ИП  Хализова И.В.

       Профилактические визиты проведены в форме профилактической беседы по вопросам соблюдения законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна.

      Производителям зерна разъяснены обязательные требования Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, декларированию и реализации этой продукции, а так же к принадлежащим им объектам.  Осуществлен сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска и освещен вопрос о способах их снижения.

     Профилактические визиты направлены на повышение информированности предпринимательского сообщества о способах соблюдения обязательных требований законодательства, исполнение которых проверяется при проведении контрольно-надзорных мероприятий и об ответственности, которая наступает в случае невыполнения этих требований, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.
   Порядок и сроки проведения профилактического визита устанавливаются положением о виде контроля утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1079 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна».

     При необходимости контролируемые лица могут сами подать заявку на проведение профилактического визита в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу лично или на адрес электронной почты: rosnadzor@rsn42.ru, oznkem@rsn42.ru

Общество
kuzbassnews.ru
26/05/2022
Общество

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