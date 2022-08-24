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Профилактические визиты в области обеспечения качества и безопасности зерна

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в июне и июле текущего года проведено 13 профилактических визитов в области обеспечения качества и безопасности зерна у сельхозтоваропроизводителей Мариинского, Ижморского, Чебулинского, Тяжинского, Тисульского муниципальных округов Кемеровской области-Кузбасса.

        В ходе профилактических визитов производители зерна проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности по производству, хранению, перевозке, реализации зерна, а также к принадлежащим им объектам контроля. Осуществлен сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска и освещен вопрос о способах их снижения. Проведено консультирование контролируемых лиц по вопросу применения мер административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности зерна.

     На поступившие вопросы инспектором Управления Россельхознадзора даны компетентные ответы и разъяснения.

  Управление Россельхознадзора информирует, что при необходимости контролируемые лица могут сами подать заявку на проведение профилактического визита лично или на адрес электронной почты: rosnadzor@rsn42.ru, oznkem@rsn42.ru

Общество
kuzbassnews.ru
24/08/2022
Общество

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