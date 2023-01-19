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Профилактический визит – это не страшно!

Для начала, давайте, разберемся, что же такое профилактический визит? Профилактический визит – это вид профилактического мероприятия, которое проводит орган государственного контроля в форме беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. Таким образом, при проведении профилактического визита не принимаются какие-либо меры, не проводятся                      проверки, не выдаются предписания. Визит носит, исключительно, информационный характер.  В ходе профилактического визита инспектор информирует о требованиях которые следует соблюдать, к какой категории риска относиться деятельность хозяйствующих субъектов.

Из профилактического визита инспектора хозяйствующие субъекты могут извлечь пользу. Не стоит подходить к этому мероприятию формально. Лучше подготовиться к визиту инспектора, чтобы в процессе беседы уточнить все интересующие вопросы, об изменениях в законодательстве, на что следует обратить особое внимание, чтобы вести деятельность без нарушений.

О том, что предстоит профилактический визит, Управление Россельхознадзора уведомит за 5 рабочих дней. Необходимо обеспечить ваше присутствие лично или законного представителя. Порядок и сроки проведения профилактического визита установлены ст. 52 Федерального закона № 248-ФЗ. Сведения о результатах проведения профилактического визита вносятся в Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

На данный момент, в рамках профилактических мероприятий, инспекторами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля проведено 109 визитов. Из них 61 визит в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и 48 в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур.

Для Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу профилактический визит стал очень важным инструментом в профилактике рисков нарушений со стороны хозяйствующих субъектов. Подтвердивший полезность и действенность этой формы взаимодействия проверяемого лица с надзорным органом.

Общество
kuzbassnews.ru
19/01/2023
Общество
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