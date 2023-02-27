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Профилактический визит в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами по инициативе сельхозтоваропроизводителя.

     В феврале  2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хаксия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в рамках Федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, земельного надзора по инициативе сельхозтоваропроизводителя был проведен профилактический  визит в отношении индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского)  хозяйства Белкина В.В. В ходе визита индивидуальный предприниматель  глава крестьянского (фермерского) хозяйства был проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта государственного надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. Особое внимание уделено вопросам регистрации в Федеральной государственной информациионой системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн».

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
27/02/2023
Общество
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