Профилактический визит в области обеспечения качества и безопасности зерна

В соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в феврале 2023 года проведен профилактический визит в форме профилактической беседы с ООО «Оникс» осуществляющим свою деятельность на территории Мариинского муниципального округа.

Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях предъявляемых к его деятельности по производству, хранению, перевозке, реализации зерна и принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Проведено консультирование контролируемого лица по вопросу применения мер административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности зерна.

Управление Россельхознадзора информирует, что для получения консультации на территории Кемеровской области — Кузбасса по вопросам качества и безопасности зерна, предлагаем обращаться в отдел государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна по телефону: (3842) 34-99-15.