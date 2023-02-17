Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Профилактический визит в области обеспечения качества и безопасности зерна

      В соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в феврале 2023 года проведен профилактический визит в форме профилактической беседы с ООО «Оникс» осуществляющим свою деятельность на территории Мариинского муниципального округа.

   Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях предъявляемых к его деятельности по производству, хранению, перевозке, реализации зерна и принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

      Проведено консультирование контролируемого лица по вопросу применения мер административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности зерна.

     Управление Россельхознадзора информирует, что для получения консультации на территории Кемеровской области — Кузбасса по вопросам качества и безопасности зерна, предлагаем обращаться в отдел государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна  по телефону: (3842) 34-99-15.

Общество
kuzbassnews.ru
17/02/2023
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus