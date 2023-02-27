Профилактический визит в области обеспечения качества и безопасности зерна

В феврале текущего года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в соответствии с Федеральным Законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», проведен очередной профилактический визит в форме профилактической беседы в отношении индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Белкина В. В., осуществляющего свою деятельность на территории Мариинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

Профилактический визит проводится по заявке контролируемого лица и направлен на повышение информированности производителя растениеводческой продукции, о способах соблюдения обязательных требований; о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, а так же о соответствии объектов контроля критериям риска, об основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска.

В ходе профилактического визита инспектором Управления Россельхознадзора даны компетентные ответы и разъяснения на поступившие от индивидуального предпринимателя вопросы.

Управление Россельхознадзора напоминает всем заинтересованным лицам, о возможности направления заявок на проведение профилактических визитов на территории Кемеровской области — Кузбасса по вопросам качества и безопасности зерна, в отдел государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна, лично или на адрес электронной почты: rosnadzor@rsn42.ru, oznkem@rsn42.ru

Фото из открытых источников