Профилактический визит в области обеспечения качества и безопасности зерна

В соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу 23 марта 2023 года проведен профилактический визит в форме профилактической беседы с обществом с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий мелькомбинат» осуществляющим свою деятельность на территории Кемеровской области - Кузбассу.

Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях предъявляемых к его деятельности по производству, хранению, перевозке, реализации зерна и принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. К сведению сельхозтоваропроизводителей с 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.11.2021 № 756 «Об утверждении перечня потребительских свойств партии зерна и (или) партии продуктов переработки зерна в целях внесения в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна» (далее – Перечень).

В соответствии с Перечнем к потребительским свойствам партии зерна относятся: тип, класс, сорт, влажность, содержание ядра, натура (насыпная плотность), стекловидность, массовая доля белка, количество клейковины, качество клейковины, число падения, массовая доля масла, кислотное число масла, сорная примесь, зерновая примесь, масличная примесь, красные зерна, пожелтевшие зерна.

Информация по данным показателям должна быть внесена в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна для оформления товаросопроводительного документа.

Действие Перечня в отношении потребительских свойств партии продуктов переработки зерна вступил в силу с 01.03.2023.

Проведено консультирование контролируемого лица по вопросу применения мер административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности зерна.

Управление Россельхознадзора информирует, что для получения консультации на территории Кемеровской области — Кузбасса по вопросам качества и безопасности зерна, нужно обращаться в отдел государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна по телефону: (3842) 34-99-15.