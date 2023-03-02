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Профилактический визит в области обеспечения качества и безопасности зерна проведен в Беловском муниципальном округе

Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведен профилактический визит в области обеспечения качества и безопасности зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя Беловского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса индивидуального предпринимателя Главы К(Ф)Х Зинченко В.Д.

В ходе профилактического визита индивидуальный предприниматель Глава К(Ф)Х Зинченко В.Д. проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности сельхозтоваропроизводителя по производству, хранению, перевозке, реализации зерна, а также к принадлежащим ему объектам контроля. Осуществлен сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска и освещен вопрос о способах их снижения.

Проведено консультирование по вопросу применения мер административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
02/03/2023
Общество

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