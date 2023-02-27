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Профилактический визит в области ветеринарного надзора.

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте, Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в феврале 2023 проведены профилактические визиты в формате видео-конференц-связи в отношении двух хозяйствующих субъектов ИП Бабенко О.А. и ООО «Томак НК» в соответствии со ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением «О федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)», утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1097.

В ходе проведении профилактических визитов разъяснены требования, предъявляемые к их деятельности, объектам контроля, соответствии критериям риска и освещен вопрос о рекомендуемых способах их снижения.

Были даны компетентные ответы и разъяснения на поступившие вопросы от хозяйствующих субъектов.

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
27/02/2023
Общество

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